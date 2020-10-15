Ünlü YouTuber gösterdi: Gerçek bir ışın kılıcı nasıl yapılır?
Filmlerdeki ikonik silahları gerçeğe dönüştüren The Hacksmith isimli Youtube kanalı, gerçek bir ışın kılıcının nasıl yapılacağını gösterdi.
Şimdiye kadar birçok Star Wars hayranı, gerçek bir ışın kılıcı icat etmeye çalıştı. Ancak yapılan kılıçlar, filmdekilerden farklı olarak, kabzasına geri çekilemiyordu ve metal boru kullanılarak üretilmişti.
YouTuber ve mühendis James Hobson ise “Make It Real” serisinde kabzasına geri çekilebilen, plazma temelli ilk ışın kılıcını oluşturdu.
Lazer mühendisliğinin tekniklerini kullanan Hobson, icadını nasıl yaptığını Youtube kanalına yüklediği videoda anlattı.
Hobson laminer akış ilkesini kullanarak ürettiği ışın kılıcını, “Tüm bu yeni ekipmanlara ve yeteneklere rağmen termodinamik kanunlarına hala bağlıyız" diye açıkladı.
Hobson ve ekip arkadaşları Dave Bonhoff, Ian Hillier ve Darryl Sherk, ek kimyasallar kullanarak ışın kılıcının rengini değiştirmeyi de başardı.
Örneğin sodyum klorür (sofra tuzu), ışık huzmesini sarıya çeviriyor. Tıpkı Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’nde (Star Wars: The Rise of Skywalker) Rey'in kullandığı kılıç gibi.
Mühendis, bu denli büyük bir enerjiyi kontrol edebilmek için ışın kılıcını gaz akışını kontrol edebilen bir devreyle güç kaynağı görevi gören özel yapım bir sırt çantasına bağladıklarını söyledi.
Hobson’ın “Çok parlak, buna bakmak canımı yakıyor” dediği ışın kılıcının sıcaklığı ise 2 bin 200 dereceye kadar ulaşıyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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