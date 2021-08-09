Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'dan çocukluk itirafı
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, çocukluk döneminde yazarlık hayallerini desteklemeyen annesine, başarılı olduğunda "tek kuruş vermeyeceğini" söylediğini belirtti. Bu zamana kadar sözünün arkasında durduğunu açıkladı.
Brian Koppelman'ın The Moment adlı podcast'ine katılan Quentin Tarantino, ilkokul çağında yazmaya merak duymaya başladığını belirtti.
Fakat ünlü yönetmen, öğretmenlerinin de bu merakına olumlu bakmadığını söyledi, "Bunu ödev yapmak yerine isyan ederek yaptığım bir şey olarak gördüler" ifadelerini kullandı.
Independent'in haberine göre, okulda daima zorlandığını belirten başarılı yönetmen, annesinin de bunu kabullenmekte hep zorlandığını söyledi.
"BU SAÇMALIĞA BİR SON VERİYORSUN!"
Tarantino, okulda hikaye yazdığı için başı derde girdiğinde annesinin kendisine alaycı ve kızgın şekilde verdiği tepkiyi şöyle anlattı:
"Sürekli söylenip duruyordu. Sonra attığı tiradın ortasında 'Bu arada, şu yürüttüğün 'küçük yazarlık kariyeri' var ya?' Tabii, parmaklarıyla havada tırnak işareti falan yaparak söylüyordu bunları, 'Bu saçmalığa bir son veriyorsun!' dedi."
Ünlü yönetmen bunu duyduğunda kendi kendine "Pekala, hanımefendi. Başarılı bir yazar olduğumda, tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana alınan bir ev olmayacak. Çıkabileceğin tatiller olmayacak" dediğini açıkladı.
Bugüne kadar annesine karşı bu tavrını koruyup korumadığı sorulduğundaysa Tarantino, "Evet korudum. ABD Milli Gelirler Dairesi'yle ilgili yaşadığı bir sorunun çözümü için ona yardımcı olmuştum. Ama ev ya da Cadillac falan yok" ifadelerini kullandı.
Annesi Connie McHugh, Tarantino'yu 16 yaşındayken Tennessee eyaletinde doğurmuş, daha sonra Tarantino 4 yaşındayken Caifornia eyaletindeki Los Angeles'a taşınmışlardı.
Yönetmenin filmlere olan merakı da Hollywood'un merkezi olan bu şehirde şekillenmişti.
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