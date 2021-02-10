Ünlülerden 100 dolarlık milyonluk kripto para çaldıkları iddia edilen 10 kişi tutuklandı
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), "SIM değiş tokuşu" saldırısı yöntemiyle 100 milyon dolarlık kripto para çaldıklarından şüphelenilen 10 bilgisayar korsanının tutuklanması için yerel güvenlik birimlerine destek sağladığını açıkladı.
Europol açıklamasında "Bu suç şebekesi tarafından düzenlenen saldırılarla 2020 yılı boyunca içlerinde internet fenomenlerinin, spor starlarının, müzisyenlerin ve onların ailelerinin de yer aldığı binlerce mağdur hedef alındı" dedi.
Tutuklamalar İngiltere, ABD, Belçika, Malta ve Kanada'daki birimlerin işbirliğiyle yapılan soruşturmadan sonra gerçekleşti.
Kaynak: Reuters
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