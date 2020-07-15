Ünlülerden Alaattin Çakıcı ile fotoğraf modası

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:23

Ece Erken, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hüküm giyen, yeni infaz düzenlemesi kapsamından tahliye edilen Alaattin Çakıcı'yla sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da bulunduğu bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.

Erken paylaşımına "Alaattin Abim ile #cundaliyalikavak hatırası" notunu düştü.

Daha önce Seren Serengil de Çakıcı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Serengil fotoğrafın altına da "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaattin Çakıcı oğlu Ali Çakıcı ve eski Çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz" diye yazmıştı.