Unuttuğu el freni, eşinin canına mal oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonetin geri geri hareket ederek baraja düşmesi sonucu, araçta bulunan kadın boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyoneti, Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkisindeki Eşen Barajı kenarına park etti.
Yanık, iddiaya göre el frenini çekmeden araçtan indikten sonra kamyonet geriye doğru hareket ederek baraja düştü. Kamyonet içerisindeki Ahmet Yanık'ın eşi Meryem Yanık (58) kamyonetle birlikte kısa sürede suya gömüldü.
Ahmet Yanık’ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanık'ın cesedi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.
Ceset, yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, olay yerinde Ahmet Yanık ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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