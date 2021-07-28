Ünye'de halk kendi sahilini kullanamıyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:28

Ordu’nun Ünye İlçesi sahil kesiminde bulunan Çınarsuyu Piknik ve Mesire Alanı'nın kullanımının ihaleyle özel kişilere verilmesi halkın tepkisini çekti.

Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy, köy toprakları içinde olan sahil ve kumsala halkın giremediğini belirterek tepki gösterdi. Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu üyeleri de yerinde incelemelerde bulunarak kıyı kenar yasasının çiğnenerek suç işlendiğini vurguladı.

Ordu Çevre Derneği üyesi de olan Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy ve Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül’le yönetim kurulu üyeleri Coşkun Özbucak ve Serdar Görnaz Sahilköy sahili ve kumsalında yaptıkları inceleme sonrası değerlendirmelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapıları yıktıkları yönündeki açıklamaların burada geçerli olmadığını gördüklerini belirtti.

HALKIN KUMSALA VE DENİZE GİDİŞ YOLU KAPALI

Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy gelişmeler hakkında şunları söyledi:

“Sahilköy kıyı ve sahilleri Sahilköy halkına kapatıldı. Sahilköy Muhtarlığı’na tahsis edilmiş olan Çınarsuyu Piknik ve Mesire Alanı, Ordu’nun büyükşehir kapsamına geçirilmesinden sonra muhtarlıktan alındı ve sonra özel kişiye ihale edilerek Sahilköy halkının sahile, kumsala ve denize ulaşımı engellendi. Alan, dikenli tel örgüyle çevrildi. Bununla da kalınmadı sözleşmelere ve mevzuata aykırı işlerden dolayı ihale birkaç defa yenilendi fakat yine aynı kişinin isletmesinde kaldı.

Cınarsuyu (Sahilköy) bölgesindeki bu piknik alanı mevzuatın yani kıyı kenar çizgisi, imar yasası ve sahilleri düzenleyen yasalara hiç dikkate alınmadan yasa dışı işler ve tahribatlar yapılmakta doğal doku yok edilerek yapılaşmaya gidilmektedir. Halkın kıyıya ulaşabilmesi için geçiş bandı açılmasına yönelik dilekçemize Orman İşletme Müdürlüğü yanıt vermediği gibi yol da açılmadı. Halkın kumsala ve denize ulaşım olanağı kalmadı.”

KURALLAR, YASALAR ÇİĞNENİYOR

Şensoy, keyfiyetin hüküm sürdüğünü belirterek, “Burada mevzuat gereği günübirlik kullanıma ancak cevap verebilen mevzuata rağmen, orman yok edilerek kalıcı konutlar (bungalov evler çok sayıda) inşa edilmekte, Akua park adı altında denize sıfır çirkin yapılar ve çevresinde betondan hilkat garibesi görüntü kirliliği yaratılmaktadır. Tüm bunlar yapılırken buraları denetleme sorumluluğu olan Orman İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri hiçbir işlem yapmamakta, bu suçlara seyirci kalmaktadırlar. Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Valilik yetkililerini acilen bu hukuksuz ve haksız, doğa suçlarına engel olmaya ve önüne geçmeye, sorumluluğa davet ediyorum. Her kim görevini yerine getirmiyorsa, hakkında kamuoyu önünde suç duyurusunda bulunuyor ve gereğin yapılmasını bekliyorum.” dedi.

"HUKUKSUZLIĞA VE KEYFİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de yaptığı açıklamada, “Burada kıyı kenar yasasına göre usulsüzlük var. Kaydıraklı havuz yapılmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi yasalara uymuyor. Kıyı kenar yasasına uygun olmayan yapılaşma var. Kumsal toprakla doldurularak akua park alanı yapılmak suretiyle kamuya ait olan alan ticari işletmeye verilmiştir. Ayrıca kumsaldaki alanlara bungolov evler kişilere tahsis edilerek kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi sahildeki, kaçak yapılar yıkılacak demesine ragmen sahiller kişilere tahsis edilmiştir. Sahilköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Şensoy derneğimizin de üyesi. Ekoloji ve çevre konusunda duyarlı bir muhtarımız. Halkının kullanması gereken kumsalı ve sahili korumak için çaba harcıyor. Halk, kendi topraklarında denize giremiyor, piknik yapamıyor. Bu kabul edilemez. Dernek olarak Sahilköy halkının haklarını savunacağız. Avukatlarımızla görüşüp gerekli yasal haklarımızı kullanacağız. Suç duyurusu da yapacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi 'kıyıları halka açıyoruz, kıyı kenar yasasını ihlal eden yapıları yıkıyoruz' diye açıklama yapıyor ama kumsalı ve piknik alanını ticarileştirerek halkın kullanımını engelliyor. Keyfiyete ve hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Üyemiz de olan muhtarımızın ve Sahilköy halkının haklarına sahip çıkacağız.” diyerek yapılan yanlıştan dönülmesini ve kumsalın ve piknik alanının Sahilköy halkına devredilmesi çağrısı yaptı.



