Ünye’de madene karşı protestoya jandarma müdahalesi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Üçpınar ve Çiğdem köylerinde maden arama sondajı çalışmalarına karşı köylülerin ve çevrecilerin direnişi dün de sürdü.

Cemil Ciğerim
29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30
Ünye’de madene karşı protestoya jandarma müdahalesi
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Maden arama sondajını protesto eden Üçpınar köyünde jandarma müdahalesi sonucu, 25’ten fazla köylü gözaltına alındı. Önceki gün de Yeşilkent köyünde 10 kişi gözaltına alınmıştı. 

Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarını kapatınca, köylüler fındık bahçelerinden geçerek sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Burada ikinci bir jandarma barikatı ile karşılaşan köylülere jandarma müdahale etti. Gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan köylüler, doğalarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Şirketin 50 noktada sondaj çalışması için MTA’dan izin aldığı öğrenildi. 


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