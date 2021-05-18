Ürdün Kralı Abdullah'tan 'iki devletli çözüm' vurgusu
Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in Filistin halkına karşı tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarının mevcut gerginliğe yol açtığını ve bölgeyi daha fazla gerginliğe sürüklediğini belirtti.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede Kral Abdullah, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı barışı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi çözümden başka seçenek olmadığını vurguladı.
AA'nın haberine göre; İsrail'in Filistin halkına karşı tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarının şu anki gerginliğe yol açtığını ve bölgeyi daha fazla gerginliğe götürdüğünü ifade eden Kral Abdullah, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden yasa dışı şekilde çıkarma girişimlerine ilişkin uyarılarını sürdürdüğünü aktardı.
Kral Abdullah ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları durdurmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi