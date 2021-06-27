Ürdün’de 66 yaşındaki bir kişi ikinci doz AstraZeneca aşısının ardından hayatını kaybetti

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından hayatını kaybettiğini ve yaşlı adamın ölümü ile soruşturma başlatıldığını aktardı.

İHA
27 Haziran 2021 Pazar, 23:57
Ürdün’de 66 yaşındaki bir kişi ikinci doz AstraZeneca aşısının ardından hayatını kaybetti
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Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık, yaşlı adamın ikinci dozu aldıktan 10 dakika sonra dinlenme alanında bayıldığını ve hastaneye kaldırılmadan önce sağlık personelinin onu hayata döndürmeye çalıştığını açıklarken, yaşlı adamın daha sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Ürdün Sağlık Bakanı Feras Al Hawari, yaşlı adamın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, yaşlı adamın kronik hastalığı olduğunu ve ilk aşı dozunu 4 Nisan'da önemli bir komplikasyon kaydetmeden aldığını açıkladı.

Hawari ayrıca, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması da dahil olmak üzere potansiyel yan etkilerinin genellikle aşıdan hemen sonra değil, aşılamadan en az 5 gün sonra ortaya çıktığını belirtti.


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