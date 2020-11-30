Üretici ve sanayiciyi artan maliyetler, tüketiciyi de zamlar vurdu

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz, hem üretici ve sanayiciyi hem tüketiciyi vurdu. Sanayici son bir yılda yüzde 27 artan maliyetlerle, üretici ise yükselen maliyetlere rağmen çiğ süt fiyatlarının sabit kalmasından dolayı mağdur. Son bir yılda yalnızca içme sütüne gelen yüzde 13.4’lük zam da vatandaşın kişi başı yıllık süt tüketiminin yüzde 8.7 azalmasına yol açtı.

TÜKETİM DÜŞTÜ

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, bu yılki mevcut koşulların 2021’de de değişmeyeceğini söylüyor. Tezel, “Özellikle gıda sektöründe ev dışı kanalın neredeyse kapanması önemli bir sorundu. Sektörün ticaret hacminin yüzde 30’una denk gelen bu tıkanıklık, beraberinde ciddi bir finans yükü de getirdi. Sektörde ortalama maliyetler yüzde 27 yükseldi. Koşulların 2021 yılında da çok değişmeyeceğini öngörüyoruz. Buna hazırlıklı olunması, hatta artçı ekonomik dalgalara da göğüs gerebilecek önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Şu anda ve önümüzdeki dönemde en temel sorun finansman kaynağı” diyen Tezel, “Bu döneme özel de olsa, özellikle temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi oranlarının gözden geçirilmesine ve sanayi üretiminin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç var” diye konuştu.

Tezel’in Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalardan bazı satırbaşları şu şekilde:

- Bu yıla özgü artmayan tek kalem, çiğ süt fiyatları. Üreticilerimizin çektiği sıkıntının farkındayız.

- 2020 sonu itibarıyla ortalama kişi başı süt tüketimimizin 240 litre olması öngörülüyor. 2019’da tüketilen ortalama kişi başı 276 litre süt tüketimi yüzde 8.7 düştü.

- 2020’nin ilk yarısında, sanayi tarafından toplanan inek sütü miktarı 4 milyon 250 bin ton civarında. Bu miktarın toplam çiğ süt üretimine oranı maalesef yüzde 43. Yani kayıt dışı pazar, payını artırmaktadır. 2019 yılı ilk altı ayında bu miktar 4.9 milyon ton civarında idi.

- SETBİR olarak temel beklentimiz, kamu iradesi, üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve perakende satış kanalları ile uzlaşma içinde, asgari müştereklerde birleşen ve kalite bilinci ile ortak hedeflere birlikte inanmış bir sektörel iklime kavuşmak.