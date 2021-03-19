Üreticiden iktidara 'Terörist olduk' tepkisi: 'Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor'
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Antalya'da halcileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Cesur'a sıkıntılarını anlatan bir halci, "Biz gıda teröristi olduk. Orada çıkıp da, ‘O terörist bu terörist...' Herkes terörist olmaz arkadaş bir memlekette ya. Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor. 'Yürüme, ayağa kalkma’ diyor bize” şeklinde tepki gösterdi.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi ve Hasan Subaşı ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile Antalya Hali’ni ziyaret etti. Bu sabah saat 05.00’te Antalya Hali’nde çalışan esnafla buluşan İYİ Parti milletvekilleri halcilerin sorunları yerinde inceleme fırsatı buldu. Hal ziyaretinin ardından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'ni ziyaret etti.
"HERKES TERÖRİST OLMAZ BİR MEMLEKETTE"
Ziyaret sırasında sıkıntılarını anlatan bir halci, “Biz gıda teröristi olduk. Orada çıkıp da ‘o terörist bu terörist’... Herkes terörist olmaz arkadaş bir memlekette ya. Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor. 'Yürüme, ayağa kalkma' diyor bize” sözleriyle çözüm beklediklerini söyledi.
"ANTALYA'DA TARIM VE HAYVANCILIK YAPILMAZSA TÜRKİYE AÇ KALIR"
Ziyaret sonrasında Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nde açıklama yapan İYİ Parti milletvekili Cesur halcilerin ve üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:
“Cennet Antalya’mız turizm cenneti olmasının yanında ciddi bir tarımsal faaliyete de sahip. Antalya, Türkiye’yi doyuran memleket. Bu şehirde tarım ve hayvancılık yapılamazsa Türkiye aç kalır. Bugün sabah karanlıkta geldik. Antalya Hali’nde gerek üreticiyi gerek komisyoncu arkadaşları gerek halde çalışan diğer arkadaşları dinledik ve gördük ki herkes dertli. Eğer herkesin dertli olduğu bir memleket varsa, bu dertlere çözüm bulmak gerekir. Çiftçiyi, üreticiyi desteklemek gerekiyor ki sadece Türkiye’yi doyurmayalım ve ürünlerimizi yurt dışına da satabilelim. Ancak bugün maalesef en büyük zenginliğimiz olan gıdayı bile dışarıdan alan bir memleket haline geldik. Yasa gereği çiftçimize her sene milli gelirden yüzde 1’in destek olarak verilmesi gerekirken, son 16 yılda ödenen desteklerin oranı yüzde 0,60’ın üzerine çıkmadı. Girdi maliyetlerinin artmasından en çok çiftçilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız etkilendi. Böyle olunca üretim de olmuyor, komisyoncular da dahil herkes olumsuz etkileniyor."
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