Üreticiden iktidara 'Terörist olduk' tepkisi: 'Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor'

19 Mart 2021 Cuma, 17:36

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi ve Hasan Subaşı ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile Antalya Hali’ni ziyaret etti. Bu sabah saat 05.00’te Antalya Hali’nde çalışan esnafla buluşan İYİ Parti milletvekilleri halcilerin sorunları yerinde inceleme fırsatı buldu. Hal ziyaretinin ardından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'ni ziyaret etti.

"HERKES TERÖRİST OLMAZ BİR MEMLEKETTE"

Ziyaret sırasında sıkıntılarını anlatan bir halci, “Biz gıda teröristi olduk. Orada çıkıp da ‘o terörist bu terörist’... Herkes terörist olmaz arkadaş bir memlekette ya. Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor. 'Yürüme, ayağa kalkma' diyor bize” sözleriyle çözüm beklediklerini söyledi.

"ANTALYA'DA TARIM VE HAYVANCILIK YAPILMAZSA TÜRKİYE AÇ KALIR"

Ziyaret sonrasında Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nde açıklama yapan İYİ Parti milletvekili Cesur halcilerin ve üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi: