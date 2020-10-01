Üreticiyi korumak için kuruldu, ithalatçı oldu

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye tarım ürünleri piyasasını düzenlemesi ve üreticiyi koruması amacıyla 1932’de kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) son dönemde yurtdışından aldığı bazı tarım ürünleri tartışma yaratırken şimdi de ofisin tarım ürünleri ithalatına yönelik kapsamlı bir yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iç piyasayı düzenlemekle görevli olan TMO’nun, ithalatı düzenleyen bir kuruma dönüştüğüne işaret etti. Gaytancıoğlu, TMO’nun görevinin piyasadaki duruma göre ürünü depolamak ya da satmak olduğunu, böylece hem üreticiyi hem tüketiciyi koruması gerektiğini anımsattı.

Yalnızca ihtiyaç duyulduğu anlarda dışarıdan alım yaparak piyasayı düzenleyen bir kurum olduğunu söyleyen Gaytancıoğlu, “Aslında AKP’li yıllara kadar da hiç ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle AKP’li yıllardan sonra ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

TMO’nun sanki ithalatı yönetecek bir kurum gibi yönetmelik hazırlandığına dikkat çeken Gaytancıoğlu, şöyle konuştu: “İthalatı zaten özel firmalar yapıyor. TMO, yasayla tahıllarla ilgili piyasayı düzenlemeyle görevlendirilmiştir. Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 70’inde tahıllar yetiştirilir. Bu yönetmelikle ‘topraklara su götürmeyi, ekilmeyen alanları ekmeyi, çiftçiyi desteklemeyi düşünmüyoruz’ mesajı veriliyor.”