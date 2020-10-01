Üreticiyi korumak için kuruldu, ithalatçı oldu
Üreticiyi korumakla görevli TMO için kapsamlı ithalat yönetmeliği hazırlandı.
Türkiye tarım ürünleri piyasasını düzenlemesi ve üreticiyi koruması amacıyla 1932’de kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) son dönemde yurtdışından aldığı bazı tarım ürünleri tartışma yaratırken şimdi de ofisin tarım ürünleri ithalatına yönelik kapsamlı bir yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iç piyasayı düzenlemekle görevli olan TMO’nun, ithalatı düzenleyen bir kuruma dönüştüğüne işaret etti. Gaytancıoğlu, TMO’nun görevinin piyasadaki duruma göre ürünü depolamak ya da satmak olduğunu, böylece hem üreticiyi hem tüketiciyi koruması gerektiğini anımsattı.
Yalnızca ihtiyaç duyulduğu anlarda dışarıdan alım yaparak piyasayı düzenleyen bir kurum olduğunu söyleyen Gaytancıoğlu, “Aslında AKP’li yıllara kadar da hiç ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle AKP’li yıllardan sonra ihtiyaç duyulmuştur” dedi.
TMO’nun sanki ithalatı yönetecek bir kurum gibi yönetmelik hazırlandığına dikkat çeken Gaytancıoğlu, şöyle konuştu: “İthalatı zaten özel firmalar yapıyor. TMO, yasayla tahıllarla ilgili piyasayı düzenlemeyle görevlendirilmiştir. Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 70’inde tahıllar yetiştirilir. Bu yönetmelikle ‘topraklara su götürmeyi, ekilmeyen alanları ekmeyi, çiftçiyi desteklemeyi düşünmüyoruz’ mesajı veriliyor.”
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Covid-19'u tespit etmek bu kadar kolaymış!
Video Haberler
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
- Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
- Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Covid-19'u tespit etmek bu kadar kolaymış!