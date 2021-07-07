Usain Bolt: “Yeni ayakkabılarla rekoru geliştirebilirdim”

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:30

Jamaikalı atlet Usain Bolt, Guardian’a verdiği röportajda yeni nesil ayakkabılara ve Black Lives Matter hareketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlarda altı kez altın madalya kazanan Bolt, üretilen yeni nesil ayakkabıların atletlere avantaj sağladığını ve kendi döneminde bu ayakkabıların olması halinde rekoru geliştirebileceğini söyledi.

“YASAL OLDUĞU SÜRECE NASIL KARŞI ÇIKAYIM?”

Bolt şu ifadeleri kullandı, “World Athletics bu ayakkabıların yasal olduğuna karar verirse nasıl karşı çıkabilirim? Bu konuda hiçbir şey yapamam. Kural kuraldır. Uzun süredir bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ve bazı tahminlerde bulunduk. Şundan kesinlikle eminim. Bu ayakkabılarla 9.5 saniyenin altına inebilirim.”

“AKINTIYA KARŞI YÜZÜYORUZ”

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin olimpiyatlarda protesto amaçlı diz çökme hareketini yasaklamasına ilişkin ise Bolt, “Bir şeye inanıyorsan onu yapmalısın. Dünyayı ırkçılıkla ilgili neler olup bittiğine dair bilinçlendirmemiz gerekiyor. Futbolda daha büyük bir yankı uyandırdı. Bir atlet bunu yapmaya karar verirse, görüşlerini açıkça dile getirebilmelidir.” dedi