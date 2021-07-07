Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan taraftara Balotelli cevabı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni transfer Mario Balotelli'nin maaşını sosyal medya üzerinden soran taraftara ilginç bir yanıt verdi.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli'nin transferi ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımına yorum yapan taraftara ilginç bir yanıt verdi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeni olan Murat Sancak, Mario Balotelli ile üç yıllık sözleşme imzalanmasını şu ifadelerle duyurdu:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Metin Korkmaz, Gökhan İnler, Gökhan Göktürk, Kaan Toker, ve Balotelli'nin kardeşi Enock'a teşekkürler."
Bir Adana Demirspor taraftarı ise, Sancak'ın paylaşımının altına "Maaşı ne kadar olacak başkanım?" yorumunu yazdı.
Sancak, taraftara "Ne yapacaksın, ödeyecek misin?" ifadesiyle yanıt verdi.
Mavi-lacivertli kulübün başkanının taraftara olan cevabı, diğer taraftarlardan destek aldı.
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