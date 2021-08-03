Uşak'ta orman yangını çıktı: Köylüler de destek veriyor
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
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