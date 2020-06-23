"USHAŞ Başkanı Ahmet Tekin üç maaş mı alıyor?"

23 Haziran 2020 Salı, 14:19

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in maaş tartışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Tekin’in hem Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü hem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Genel Müdürü görev yaptığı ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Tekin’in üç yerden maaş alıp almadığı sorusunun yanıtını istedi.

SALGINDA İHRACAT OYUNLARI

USHAŞ, Türkiye’de ilk Covid-19 tanısının konulduğu 10 Mart itibariyle maske üretim ve dağıtım izni için yetkilendirildi. Başta maske olmak üzere kişisel koruyucu ve solunum cihazı gibi ürünlerin ihracatı da USHAŞ’ın ön iznine bağlandı. maske dağıtımında yaşanan sorunların ardından izin yetkisi, 13 Nisan itibariyle firmaların hibe yapması karşılığında Devlet Malzeme Ofisi’ne verildi.

"ÖZEL SEKTÖRLE YARIŞ İÇİNDE"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kişisel koruyucu ürünlerde yurtiçi ihtiyaçları karşılayan ve ihracat isteyen tıbbi cihaz sektöründen pek çok firmanın, salgın döneminde USHAŞ’a ihracat için izin başvurusu yaptığını ancak sadece 19’una ihracat izni verildiğini söyledi.

Emir, en çok ihracat yapan firmaların arasında kişisel koruyucu ürün ihtiyacını karşılamakla görevlendirilen ancak özel sektörle rekabet yarışına giren USHAŞ’ın olduğunu belirtti ve ihracat izni alan firmalardan ikisi hakkında şu bilgileri verdi: Albayrak Grubu ve bir dönem AKP İstanbul Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Farımaz Güler’in firması HG Tekstil. Malatya Doğanşehir Belediyesi’nin AKP Başkanı Vahap Küçük’ün kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olduğu LC Waikiki.

"USHAŞ’IN KRİTERLERİ NEDİR?"

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren USHAŞ’ın özel sektör firması gibi çalıştığını ve diğer firmalarla rekabete girdiğini ifade eden Emir, Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül’ün istifa ettiğini ve buna ilişkin soru işaretleri oluştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Emir, şu soruları yöneltti:

-USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül, hangi gerekçeyle istifa etmiştir?

-Anonim bir şirket olmasına karşın USHAŞ, neden Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası’nın 8. katında faaliyet göstermektedir?

-USHAŞ, tıbbi cihaz firmalarının ihracat izin başvurularını hangi kriterlere göre değerlendirmiş, firmalara hangi kriterlere göre izin verilmiştir

-İzin alan firmaların sahiplerinin ya da yöneticilerinin AK Parti ile doğrudan ilişkileri var mıdır? USHAŞ, ihracat izni vermediği firmaların ürün satacağı ülkelere kendisi teklif verip ürün satmış mıdır?

-USHAŞ, 10 Mart 2020-13 Nisan 2020 tarihleri arasında kaç ülkeye ne kadarlık maske satmıştır, bu gelir nasıl değerlendirilmiştir”

"YENİ BAŞKAN ÜÇ MAAŞ MI ALACAK?"

Emir, USHAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Tekin'in hem Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü hem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Genel Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, üç yerden maaş alıp almayacağı sorusunun yanıtını istedi.

USHAŞ NEDİR?

TBMM Genel Kurulu’nda USHAŞ’ın kurulma gerekçesi şöyle açıklanmıştı:

"Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak."

USHAŞ’ın 10 milyon lira olan başlangıç sermayesi de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmıştı.