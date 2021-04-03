Üsküdar Sahili'nde turist yoğunluğu

03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:49

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar Sahili turistlere kaldı.

Çok sayıda turist buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin de maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı görüldü.





Sahilde denetim yapan ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmadığı öğrenilen bir kişiye ceza kesildi.





