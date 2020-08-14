Üsküdar’da alev alev yanan araç hurdaya döndü
Üsküdar’da park halindeyken alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay Üsküdar’da Harem Sahil yolunda meydana geldi. Salih Cansız’a ait 44 NR 503 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayda yaralanan olmadı.
Yanan aracın sahibi Salih Cansız, "Üsküdar’da hurda eşyaları toplamak için 2 saattir çalışıyorken, dumanların yükseldiğini gördük. Birinin aracı yanıyor zannettik. Dışarı çıktığımızda kendi aracımızın yandığını gördük. Biz çalışıyorduk park halindeyken yandı, biri mi yaktı, kendi mi yandı bilmiyoruz” diye konuştu.
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