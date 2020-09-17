Uşşaki tarikatı liderinin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm, 70 bin lira için kumpas kurdular

17 Eylül 2020 Perşembe, 08:57

Çocuğu 'dede şefkatiyle öptüğünü iddia eden Şağban, ailenin 70 bin lira için kendisine kumpas kurduğunu söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Şağban'ın ifadesinden bazı bölümleri bugünkü köşesinde paylaştı. Çocuğun ailesinin yanında hizmetli olarak çalıştığını belirten Şağban ifadesinde, “F.A., eşi E. ve kızları Y. yanıma gelirler, el öperlerdi. Çocuğun yaşı küçük olduğu için yanağından öpmüşümdür. Bu öpüş örf ve adet içerisinde dede şefkati ile yapılmıştır. Hiçbir zaman taciz ve sarkıntılık yaşanmamıştır." dedi.

Şağban, “Bulunduğum üst kata yemek- içecek getirdiği olmuştur ama yanında annesi veya kardeşleri bulunurdu. Nadiren yanıma tek başına geldiği olmuştur. Y. ve kardeşleri örf ve gelenek gereği elimi öpmüşlerdir. Benim de sevgi çerçevesinde onları yanağından öpmüşlüğüm vardır” diye konuştu.

İstismarı kabul ettiğine dair telefon kayıtları dinletilen ve kayıtları inkar etmeyen Şağban, “(Bu kayıtlarda) Baba F.A.'nın ‘Dudağından öptün öyle mi?' dediği, benim ‘He öyle' dediğim olay, aslında Y.'nin elini öperken bana sarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde bir şey olmamıştır. Bu konuşmalarda yönlendirme vardır. Beni zora sokarak lafı buraya getirmiştir. Cümleler ilk duyulduğunda yanlış anlaşılsa da F.A. ile aramızda eskiye dayalı manevi geçmişimizden dolayı onu yatıştırmak üzere kurulmuş cümlelerdir. Kızlarını kullanarak, aralarında kararlaştırdığı 70 bin TL'yi benden almak amaçlı kumpas kurmuşlardır. Bu parayı ödemediğim için bu hadiseler olmuştur. Daha önce benden hiç para istememişlerdir. O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür” ifadesini kullandı.