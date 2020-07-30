Üst yönetimden 11 fire verdi

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanılan 44 sandığın 12’sinde tüm delegelerin oyunu alırken, parti meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin kurulu başkanının (YDK) oy kullandığı 2 No’lu sandıkta 31 delegenin 5’inden oy alamadı.

Ali Açar
30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00
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Geçen hafta sonu düzenlenen CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun hangi sandıktan kaç oy aldığı belirlendi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Dursun Genel ve Seçim Müdürü İbrahim Yüce imzasıyla hazırlanan birleştirme tutanağına göre, 44 sandıkta kayıtlı 1356 delegeden 1318’i oy kullandı.

Kullanılan oylardan 1251’i geçerli sayılırken 67’si geçersiz sayıldı. 38 delege ise sandığa gitmedi. Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve PM üyelerinin (1-31 arası) yer aldığı 1 No’lu sandıkta oy kullandı.

Kılıçdaroğlu, sandığa kayıtlı 31 delegenin 29’undan oy alırken bir oy geçersiz sayıldı. 1 delege de sandığa gitmedi.

2 VE 6 NO’LU SANDIKLAR

YDK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleri ise 2 ile 6 No’lu sandıklar arasında oy kullandı. Bu 5 sandıkta kayıtlı olan 155 delegeden 153’ü oy kullandı. Kılıçdaroğlu kullanılan oylardan 142’sini aldı. 11 oy geçersiz sayıldı, 2 delege sandığa gitmedi.

Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve YDK başkanının da oy kullandığı 2 No’lu sandıkta 5 fire verdi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir (94-95 arası), Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir Gaziantep, Giresun, Hatay ve İstanbul (116-124 arası) milletvekillerinin oy kullandığı 4 No’lu sandıkta ise hiç fire vermedi.

CHP lideri, 44 sandığın 4,13, 17, 18, 21, 23, 29, 30, 37, 38, 40 ve 43 No’lu sandıklarından da bütün oyları alırken 32 sandıkta ise en az bir fire verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, en çok geçersiz oyu ise 5’er oy ile 2, 11 ve 24 No’lu sandıklardan aldı.


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