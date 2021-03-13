Usta gazeteci Müfit Bekiroğlu yaşamını yitirdi

Mersin’de uzun yıllar muhabirlik yapan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan 83 yaşındaki Müfit Bekiroğlu, hayatını kaybetti. Bekiroğlu, bugün ikindide Toroslar ilçesinde toprağa verilecek.

DHA
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:05
Usta gazeteci Müfit Bekiroğlu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Özel bir hastanede şubat ayından beri yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Müfit Bekiroğlu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olan Müfit Bekiroğlu, uzun yıllar yaptığı Hürriyet Gazetesi muhabirliği döneminde birçok başarılı habere imza attı. Çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu, bugün ikindi namazından sonra merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler