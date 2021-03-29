Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti.

DHA
29 Mart 2021 Pazartesi, 09:19
Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
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1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün yaşamını yitirdi.

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
 


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