Usta oyuncu Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeynep Karagöz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
Babişkom,— zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020
Hikmet Karagöz bugün
son yolculuğuna çıktı...
Bu kez dönüşü yok;
ardından tebessümler,
kadehler ve anılar,
sohbetler yakışır.
Korona nedeniyle
cenaze töreni olması
mümkün gözükmüyor.
Hatrına??şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi
"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"
Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:
"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."
Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti.— orhan aydın (@orhanaydin6) October 27, 2020
Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla. pic.twitter.com/CUwX7eYUWp
HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?
1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986’dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.
Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle:
Memleket-2015
Tatar Ramazan-2013
Bir Aşk Hikayesi-2004
Gönül Yarası-2004
Hızlı Adımlar-2004
Sultan Makamı-2003
Gönderilmemiş Mektuplar-2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
Yeditepe İstanbul-2001
Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
Yaşar Kemal Belgeseli-2000
İstanbul'da Bir Aşk-2000
Toprak-1999
Duruşma-1999
Yara-1998
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