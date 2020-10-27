Usta oyuncu Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi

27 Ekim 2020 Salı, 13:45

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeynep Karagöz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Babişkom,

Hikmet Karagöz bugün

son yolculuğuna çıktı...

Bu kez dönüşü yok;

ardından tebessümler,

kadehler ve anılar,

sohbetler yakışır.

Korona nedeniyle

cenaze töreni olması

mümkün gözükmüyor.

Hatrına??şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi — zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020





"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."

Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti.

Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla. pic.twitter.com/CUwX7eYUWp — orhan aydın (@orhanaydin6) October 27, 2020





HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986’dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.

Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle:

Memleket-2015

Tatar Ramazan-2013

Bir Aşk Hikayesi-2004

Gönül Yarası-2004

Hızlı Adımlar-2004

Sultan Makamı-2003

Gönderilmemiş Mektuplar-2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002

Yeditepe İstanbul-2001

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001

Yaşar Kemal Belgeseli-2000

İstanbul'da Bir Aşk-2000

Toprak-1999

Duruşma-1999

Yara-1998