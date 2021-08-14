Usta oyuncu İlyas Salman 12 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor
Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İlyas Salman, sonbaharda Gain’de yayınlanacak dizinin en önemli karakterlerinden birini canlandıracak.
Yıllardır ekranlardan uzak kalan usta oyuncu İlyas Salman, sonbaharda Gain’de yayınlanacak dizinin en önemli karakterlerinden birini canlandıracak.
Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı, senaryosunu Murat Şevket ve Yunus Ozan Korkut’un birlikte yazdıkları Gain’in yeni dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün okuma provası yapılan dizinin çekimleri çok yakında başlayacak.
Son dönemde genç isimlerin ağırlıklı olduğu oyuncu kadrosunda yıllar sonra ilk defa bir dizide yer alacak usta oyuncu İlyas Salman da başrollerden birini üstlenecek. Dizide tecrübeli bir boks antrenörünü canlandıracak İlyas Salman’a Oktay Çubuk, Bahar Şahin, Nil Keser, Batuhan Gelenler, Burakcan Doğan, Lorin Merhart, Cem Söküt ve Erdem Şenocak eşlik edecek.
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