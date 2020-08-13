Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti
Sinema ve tiyatronun usta isimlerinden Meral Niron, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Oyuncular Sendikası, usta tiyatro ve sinema oyuncusu Meral Niron'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
1937’de İzmir doğumlu Meral Niron, İzmir radyo tiyatrosunda sanat yaşamına başladı.
Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) gibi topluluklarda rol alan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynadı. Niron, Bizim Evin Halleri, Ferhunde Hanımlar gibi dizisinde oynadığı karakterlerle de hafızalarda yer etmişti.
Niron, 2012’de İkinci Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.
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