Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu ve yönetmen Levent Niş 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, sinema ve televizyon dizilerinde de rol alan oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.
Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 13, 2021
Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Gcvd7rqKPn
RASİM ÖZTEKİN İÇİN VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI
64 yaşında yaşamını yitiren
Levent Niş, geçen günlerde hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin için
üzüntüsünü dile getirmişti. Rasim Öztekin’e veda eden Niş, “Sahne arkadaşım,
Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya ‘sözün bittiği yer’ ışıklarda uyu”
mesajını paylaşmıştı.
LEVENT NİŞ KİMDİR?
Sanatçı Levent Niş, 1957 yılında
Elazığ’da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile
evli ve iki erkek çocuk babası usta sanatçı, 1976 Yılında Ankara Devlet
Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Ankara ve
İstanbul’da devam ettiği 40 yıllık mesleği boyunca birçok tiyatro oyununda ve
aralarında Yahşi Batı filminin de yer aldığı birçok filmde rol aldı.
Yer aldığı film ve dizilerden bazıları:
Yahşi Batı Sinema Filmi 2009,
Şebeke (Baba) TV Programı 2012,
Cennet Mahallesi,
Beybaba,
Fikrinin İnce Hastalığı,
Yeşil Miras,
Duvardaki Kan, TV Dizisi 1986
Oynadığı tiyatro oyunlarından bazıları:
Aşkımız Aksaray’ın En Büyük
Yangını (1990)
Bahar Noktası (1993)
Müzikli Kent (2002)
Barış Gezegeni (2014)
Coriolanus (2016)
Gölge Ustası (2016)
Savaş Çiçekleri (2017)
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