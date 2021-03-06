Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.
Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu:
"Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."
Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır der Memet Baydur.— nedim saban (@nedimsaban) March 6, 2021
Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek. pic.twitter.com/e97d7auYCt
ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?
Altan Karındaş, 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Filmografisi
Gönül ferman dinlemiyor - 2010
Hicran Yarası - 2009
Sevda Çiçeği - 2006
Kızlar Yurdu - 2006
Misi - 2005
Melekler Adası - 2004
Ne de Olsa Çocuk - 2003
Hırçın Menekşe - 2003
Ah Yaşamak Var Ya! - 2002
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Baba Evi - 1997
Rumuz Goncagül - 1987
Paranın Kiri - 1979
Canavar Cafer - 1975
Vur Tatlım - 1975
Vefasız - 1971
Yaban Ali - 1971
Ölüm Şart Oldu - 1969
Hayat Kasırgaları - 1966
Hıçkırık - 1965
Ölürüm de Ayrılmam - 1959
Dertli Irmak - 1958
Kahpenin Aşkı - 1957
Anası Gibi - 1957
Günah Yolcuları - 1956
Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi - 1956
Kalbimin Şarkısı - 1956
Yol Palas Cinayeti - 1955
Vahşi Bir Kız Sevdim - 1954
Halıcı Kız - 1953
Kara Davut - 1953
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor - 1952
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