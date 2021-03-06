Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

06 Mart 2021 Cumartesi, 09:53

10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."

Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır der Memet Baydur.

Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek. pic.twitter.com/e97d7auYCt — nedim saban (@nedimsaban) March 6, 2021

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

Altan Karındaş, 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Filmografisi

Gönül ferman dinlemiyor - 2010

Hicran Yarası - 2009

Sevda Çiçeği - 2006

Kızlar Yurdu - 2006

Misi - 2005

Melekler Adası - 2004

Ne de Olsa Çocuk - 2003

Hırçın Menekşe - 2003

Ah Yaşamak Var Ya! - 2002

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Baba Evi - 1997

Rumuz Goncagül - 1987

Paranın Kiri - 1979

Canavar Cafer - 1975

Vur Tatlım - 1975

Vefasız - 1971

Yaban Ali - 1971

Ölüm Şart Oldu - 1969

Hayat Kasırgaları - 1966

Hıçkırık - 1965

Ölürüm de Ayrılmam - 1959

Dertli Irmak - 1958

Kahpenin Aşkı - 1957

Anası Gibi - 1957

Günah Yolcuları - 1956

Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi - 1956

Kalbimin Şarkısı - 1956

Yol Palas Cinayeti - 1955

Vahşi Bir Kız Sevdim - 1954

Halıcı Kız - 1953

Kara Davut - 1953

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor - 1952