Usta sanatçı Fatma Girik "öldü" iddialarına yanıt
Türk sinema tarihinin usta isimlerinden olan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan öldü iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.
Sosyal medyada "öldü" haberlerinin kendisini üzdüğünü ifade eden Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" dedi.
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