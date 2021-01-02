Usta sanatçı Şener Şen, koronavirüsü yendi
Usta sanatçı Şener Şen, koronavirüsü yenmeyi başardı. Şen, uzun bir aradan sonra yılbaşı gecesi görüntülendi.
Usta sanatçı Şener Şen, iki ay önce koronavirüsüne yakalanmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Şen, virüsü yenmeyi başardı. Şen'in taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.
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