Usta yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

12 Mart 2021 Cuma, 16:49

Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesini anlatan ilk film olan "Karanlıkta Uyananlar" ve "Otobüs Yolcuları" gibi toplumsal gerçekçi filmleriyle 60'lı yılların sinemasında unutulmaz izler bırakan yönetmen Ertem Göreç 89 yaşında hayatını kaybetti.

Göreç'in ölüm haberini alan meslektaşları ve siyasetçiler, üzüntülerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ertem Göreç’i yitirdik. 'Karanlıkta Uyananlar' filmi ile sinemamıza ilk işçi filmini kazandıran değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sinema dünyasına baş sağlığı dilerim."

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ertem Göreç’i yitirdik.

'Karanlıkta Uyananlar' filmi ile sinemamıza ilk işçi filmini kazandıran değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sinema dünyasına baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/Q23lvQz53X — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) March 12, 2021

Sanatçı Orhan Aydın "Ahhh canım Ertem Göreç (film yönetmeni) ahhh..yıldızlar yoldaşınız olsun..." ifadelerini kullandı.

'TÜRK SİNEMASININ HAFIZALARINDAN BİRİYDİ'

Sinema yazarı Barış Saydam "Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem hocanın ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, dönemi dinleyecek kimsemiz kalmiyor yavaş yavaş... Bir dönem tamamen kapanıyor" dedi.

'UNUTULMAZ FİLMLER USTASI'

Gazetemiz yazarı, sanatçı Bedri Baykam şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın duayen büyük yönetmeni, unutulmaz filmler ustası, güzel insan, değerli abim, canım kardeşim, tenis çift partnerim sevgili Ali Göreç’in babası, eski milli basketbolcu,dünyanın en güzel kalplerinden Ertem Göreç’i maalesef dün kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, acımız büyük"

Sinemamızın duayen büyük yönetmeni, unutulmaz filmler ustası, güzel insan, değerli abim, canım kardeşim, tenis çift partnerim sevgili Ali Göreç’in babası, eski milli basketbolcu,dünyanın en güzel kalplerinden Ertem Göreç’i maalesef dün kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, acımız büyük — Bedri Baykam (@bedribaykam) March 12, 2021

Oyuncu Macit Koper ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ertem Göreç.. Yeşilçam'ı da karanlıktan uyandıranlardan biriydi.. o da ışıklara yürüdü, alkışlarla.."

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

4 Aralık 1931’de Bursa’da doğdu. Ortaöğreniminin ardından 1951 yılında milli basketbolcu oldu.

Sinemaya Orhan Atadeniz’in yanında montajcılık yaparak başladı. 1950’li yıllarda Orhan M. Arıburnu, Atıf Yılmaz, Abdurrahman Palay ve Memduh Ün’ün asistanlığını yaptı.

İlk filmi “Kanlı Sevda”yı 1959 yılında çekti. Ardından Vedat Türkali’nin senaryosunu kaleme aldığı, Ayhan Işık ve Türkan Şoray’ın başrolleri paylaştığı “Otobüs Yolcuları”nı sinemaya kazandırdı.

1964 yılında yine Türkali’nin senaryosunu yazdığı, Beklan Algan ve Lütfi Akad’ın yapımcısı olduğu “Karanlıkta Uyananlar”ı çekti. Fikret Hakan, Ayla Algan, Beklan Algan, Tülin Elgin ve Kenan Pars gibi oyuncuların rol aldığı film, 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali’inde En İyi 3. Film Ödülü’ne değer görüldü.

Göreç’in Türkiye’de fantastik sinemanın ilk örneği sayılan “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” filmi, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi 3. Film Ödülü’nü kazandı.

1988’de “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” adlı son filmini çeken Göreç, kariyeri boyunca altı filmde de rol aldı.

Göreç, 18. İstanbul Film Festivali’nde de 1999 yılında Onur Ödülü’ne değer görüldü.