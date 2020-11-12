Ustalar Londra Caz Festivali’nde

12 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Cazseverlerin takip ettiği Londra Caz Festivali, bu yıl birçok festival ve etkinlik gibi online platformlara taşındı. Festivalin bu yılki sürprizi ise Istanbul Psychedelic konserleri kapsamında “BaBa ZuLa”, “Moğollar”, “İlhan Erşahin” ve 2018 yılı Montreux Jazz Festival Talent Award sahibi “Islandman”ı ağırlamaya hazırlanıyor olması... Projenin nasıl oluştuğunu etkinliğe öncü olan Gulbaba Records’un kurucularından Ahmetcan Taşpınar’a sorduk.

KAYDEDİLEN ALBÜMLER

Taşpınar, “Aslında proje pandemiden önce Gülbaba Records - Night Dreamer Records ortaklığıyla Moğollar, BaBa ZuLa ve Islandman’ın Hollanda’daki Artone stüdyosunda direct to disc teknolojisiyle kaydedilen albümlerinin dünya lansmanlarını Londra Caz Festivali’nde yapma fikrinden doğdu.

İstanbul Caz Festivali eski direktörü, şu anda ise Londra Caz Festivali direktörü olan yakın arkadaşımız Pelin Opcin projeyi beğendi ve festival kapsamında bu gruplara özel bir gece yapma fikrini bize sundu. Biz planlarımızı bu şekilde yapmaya devam ederken hayat, pandemiyle başka planları olduğunu bizlere gösterdi” diyor.

Önce üzüldüklerini söyleyen Taşpınar, “Bu kadar özenle kaydedilmiş albümlere yakışır bir dünya lansmanı yapamayacağımız için üzgünüz. Fakat zamanla bütün festivaller dijital içeriğe geçmeye başlayınca biz de bu duruma nasıl ayak uydururuz derken İstanbul Kültür Ofisi projeyi benimsedi ve destekledi. İlhan Erşahin gibi değerli bir müzisyeni daha katarak projeyi genişletti” diyor.

PERFORMANSLAR...

İstanbul Kültür AŞ’nin desteğiyle İstanbul’da farklı lokasyonlarda kaydedilen performanslar ise 21 Kasım’da Londra Caz Festivali kapsamında yapılacak online etkinlikte izlenebilecek.