Ustalardan cüretkâr öyküler
Neil Gaiman ile Al Sarrantonio’nun öykü derlemesi; Peter Straub ve Chuck Palahniuk’tan Gene Wolfe’a, Diana Wynne Jones’tan Joe Hill ve Joyce Carol Oates’a kadar usta yazarlarla kurmacanın sınırlarının baştan tanımlandığı yetkin bir antoloji.
Neil Gaiman ile Al Sarrantonio’nun öykü derlemesi; Peter Straub ve Chuck Palahniuk’tan Gene Wolfe’a, Diana Wynne Jones’tan Joe Hill ve Joyce Carol Oates’a kadar usta yazarlarla kurmacanın sınırlarının genişletilip baştan tanımlandığı yetkin bir antoloji. Edebi eserleriyle türler arasındaki sınırı şeffaflaştıran ve düş gücünün tüm olanaklarını bir büyücü gibi kullanan Gaiman ile Sarrantonio, yirmi yedi öyküyü okurla buluşturuyor. Öyküler, sıra dışı kurguda atılan yeni ve cüretkâr bir adım.
Öyküler / Neil Gaiman, Al Sarrantino / Çeviren: Filiz Sarıalioğlu, İlker Özbilek / İthaki Yayınları / 600 s.
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