USTİS kuruldu: Sağlık turizmcileri tek bir çatı altında toplandı

25 Mart 2021 Perşembe, 19:25

Türkiye sağlık turizmi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunuyor. Sağlık turizminde Türkiye’nin sunduğu olanaklardan faydalanmak için dünyanın hemen hemen her ülkesinden ziyaretçi geliyor. Son olarak sektördeki en büyük eksik olan örgütlenme konusu da çözüldü.

Sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri bir araya gelerek, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) adıyla örgütlendi. Sendika ilk genel kurulunu dün gerçekleştirdi. Beş kişiden oluşan yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yaparak Aslı Tarcan’ı başkan olarak seçti. Başkan Vekilliği görevini ise Berkay Tulpar üstlendi.

TARCAN: "TÜRKİYE HERKESİN BULUŞMA NOKTASI"

Genel Kurul’da konuşan Aslı Tarcan, “Sağlık turizmi konusunda Türkiye sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Pandemi süreci bu duruma bir ara verdirmiş olsa da dünyanın neredeyse tüm ülkelerinden Türkiye’ye sağlık turizmi için akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Türkiye sağlık turizminde herkesin buluşma noktası oldu” dedi. Dünyadaki herkesin Türkiye’yi seçmesinin bir tesadüf olmadığını belirten Tarcan, “Yabancılar eskiden uygun fiyatlı olduğumuz için Türkiye’ye geliyorlardı, şimdi kaliteli hizmet verdiğimiz için geliyorlar. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bile, onlardan çok daha kaliteli işlere imza atıyoruz ve onlardan çok daha ucuza hizmet veriyoruz. Bu nedenledir ki; bir Alman diş yaptırmak için kendi ülkesini değil, Türkiye’yi tercih ediyor. Yine bir Amerikalı saç ektirmek için bizim ülkemize geliyor. Bir Hollandalı by-pass ameliyatı için yine Türkiye’ye geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda şu an 1,5-2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığının tahmin edildiğini belirten Tarcan, “Dünya sağlık turizmi pazarı şu an 500 milyar dolarlara koşuyor, birkaç yıl içinde ise bu rakamın 1 trilyon dolara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bizler şu anki rakamın katbekat üstüne çıkacak potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Çok uzun olmayan bir süreçte dünya sağlık turizminden aldığımız payın çift haneli milyar dolarlar seviyesine ulaştıracağımızı biliyoruz. Bu sayede Türkiye’nin dünya ticaretinden alacağı payın yüzde 1,5-2’lere ulaşması için önemli bir katkı sunacağımızdan eminiz” dedi.

SEKTÖRÜN TÜM OYUNCULARI ÜYE OLABİLECEK

USTİS olarak, sağlık turizminde oyunun kurallarının belirlenmesi ve Türkiye’nin yakaladığı bu pozitif algıyı daim kılabilmek için yola çıktıklarını belirten Tarcan, “Bu hedeflere ulaşmak için kurumsal bir yapı ve ortak bir aklın gerektiğini düşünüyoruz. İşte Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) da bu ortak aklın ürünüdür. Sadece sağlıkla uğraşan ya da sadece turizmle uğraşanları değil, bütün sektör paydaşlarımızı bu oluşumun içine dahil etmek istiyoruz. Böylece uluslararası arenada yolumuza çıkabilecek çakıl taşlarını birlikte temizleyebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

OYBİRLİĞİ İLE TİSK’E ÜYE OLMA KARARI ALINDI

Genel Kurul’da üyelerin oybirliği ile USTİS’in Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) üye olunmasına karar verildi. Genel Kurul’a katılan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yaptığı konuşmada, TİSK’in Türk işverenlerini yurtiçinde ve dışında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluş olduğunu belirtti. Koç, “20 üye işveren sendikamıza bağlı işletmelerimiz, gayrisafi milli hasılaya 200 milyar dolar, ihracata 100 milyar dolar katkı sağlıyor. Ekosistemimiz, iki milyon çalışma arkadaşımızla SGK gelirlerinde yüzde 15’lik paya sahip” dedi.

Salgının başından beri gerek işçi kesimi ve gerekse devletle sürekli istişare içinde olduklarını belirten Koç, “Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak oldu. Gösterilen özverili çalışmalar ve güçlü işbirlikleri ile ülke olarak salgını en hasarsız şekilde atlatıp, normalleşmeye başlıyoruz. Şimdi hem ülke hem de konfederasyon alarak güçlenme vakti. Burada sağlık turizmi sektörünün büyük rolü olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, ülkemizde sağlık turizmi sektöründe kurulu bir işveren sendikası yoktu. USTİS olarak attığınız sağlam adımlar son derece umut verici. Rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler açısından da ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunan sağlık turizminin gelişimini takdir ediyorum. Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası olarak TİSK çatısı altında sağlayacağınız katkı ve değerin farkındayız. İcraat odaklı yeni nesil sendikacılık yaklaşımımız ile güçlü işbirlikleri kurarak, büyük işler yapacağımıza inancımız tamdır. USTİS’in Konfederasyonumuz ekosistemine dahil olmasının ülkemiz için güzel gelişmeler getirmesini temenni ediyorum” dedi.