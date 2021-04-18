USTİS'ten çağrı: Sağlık turizmi sektöründeki tüm oyuncuları USTİS’e bekliyoruz

18 Nisan 2021 Pazar, 17:18

Sağlık turizmi sektöründe en büyük örgütlenme Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası’nın (USTİS) kurulması ile gerçekleştirildi. Mart ayı içinde yapılan genel kurulla sendikanın yönetim organları da belirlendi.

Sendika ülke genelinde örgütlenmek için de harekete geçti. USTİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine seçilen Berkay Tulpar, sağlık turizmi sektörünün tüm oyuncularını sendika çatısı altında birleşmeye davet etti.

Tulpar, “Sağlık turizmi sektörü sadece sağlık konusuyla ilgilenen ya da sadece turizmle ilgilenen sektörlerden oluşmuyor. Aksine birçok sektörün temsilcisi sağlık turizminin alanına giriyor. Yani USTİS üyeleri sadece hastane sahipleri ya da otelciler ve seyahat acentaları ile sınırlı değil. Ulusal ve uluslararası arenada sektörün tanıtımını yapanlar, sağlık turizmi için ülkemize gelenlerin ulaşım, konaklama, gezi, sigorta, oluşabilecek hukuki işlemleri ve her türlü ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sunanlar da USTİS üyesi olabilirler. Biz sektörün tüm oyuncularını USTİS çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

“HERKESİ TÜRKİYE’YE DAVET EDİYORUZ”

Yerli ve yabancı turist kavramı olduğu gibi sağlık turizminden yararlanmak isteyen yerli ve yabancı hasta ve isteklilerin de olduğunu söyleyen Tulpar, “Sağlık turizmi tanımlaması içine termal tesisler de giriyor, saç ekimi de giriyor. Aynı şekilde by-pass ameliyatı da estetik operasyon da sağlık turizmi kapsamında değerlendiriliyor. Kısaca sağlıkla ilgili her türlü hizmet sağlık turizminin konusu. Bu hizmeti almak isteyenler de sağlık turizminden yararlanmak isteyenler sınıflandırmasına giriyor. Bütün dünya biliyor ki; sağlık konusundaki bütün hizmetleri en iyi şekilde veren ülkeler sıralamasında Türkiye en üstlerde yer alıyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye olarak sağlık turizmi konusunda merkez olmak istiyoruz. Ve dünya üzerinde yaşayan ve sağlık turizminden yararlanmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz” dedi.

HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

Dünya sağlık turizmi sektörünün büyüklüğünün 500 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın birkaç yıl içinde trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağının tahmin edildiğini söyleyen Tulpar, “Türkiye’nin şu anda bu pastadan 1,5-2 milyar dolar pay aldığı tahmin ediliyor. Elimizde net bir veri yok. Gerçek rakam bunun birkaç katı da olabilir. USTİS olarak öncelikle sektörün gerçek gelirini ortaya koymayı planlıyoruz. Ardından da sektörün bütün potansiyelini devreye sokarak bu rakamın orta vadede 25 milyar dolar seviyesine ulaşması için çalışacağız” diye konuştu.

USTİS olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na üye olma kararı aldıklarını belirten Tulpar, “TİSK’ten alacağımız destek, bu hedeflere ulaşmamız konusunda bize güç verecek” diyerek sözlerini tamamladı.