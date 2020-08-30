‘Usulsüzlüklere göz yumuluyor’
Dr. Demir ve Dr. Kılıç: Özel hastaneler testlerden yüksek ücret alıyor, pozitif vakaları sisteme girmiyor!
Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde ve gözetiminde PCR testi için fazla ücret alarak yurttaşları mağdur ettiğini, sonuçları pozitif çıkan vakaların sisteme girilmeyerek salgının yayılmasına yol açtığını savundu.
Demir ve Kılıç, “Duruma göz yuman ve özel sağlık kuruluşları hakkında gereğini yapmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derhal istifa etmeli” çağrısını yaptı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü açıklamalar yaparak günlerdir söylediklerini itiraf etmeye başladıklarını söyleyen Demir ve Kılıç, 26 Ağustos’ta OHSAD’ın internet sayfasında yayımladığı “PCR Testi Veri Girişleri Hakkında Önemli Duyuru”yu anımsattı.
Duyuruda, “Test ücreti için belirlenen fiyat üzerinden ücret alındığı, test sonuçlarının sisteme girilmediği” konusunda yoğun şikâyetler alındığı bilgisine yer verildiğini kaydeden Demir ve Kılıç, “AKP iktidarının koruyucu sağlık hizmetlerini ve kamusal sağlık sistemini çökertme pahasına koruyup kolladığı ve özenle büyüttüğü özel sağlık sektörü, PCR testi için vatandaşı soymakta, test sonuçları pozitif çıkan vakaları sisteme girmeyerek salgının yayılmasına neden olmakta ancak Sağlık Bakanı’nın sesi hâlâ çıkmamaktadır” dedi.
Video Haberler
- FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
- Muharrem İnce'den şiirli 30 Ağustos paylaşımı
- Harbiyelilerden Mavi Vatan mesajı
- Gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı
- Fahrettin Altun'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajı
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı