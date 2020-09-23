UUH’ye yakın markaj
Libya’da, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başbakanı Fayez Sarraj’ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri, Türkiye’ye geldi. Meşri, Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.
Trablus merkezli UUH Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan Sarraj ile Hafter güçlerinin müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos’ta ayrı ayrı, Libya’daki tüm askeri güçlere ateşkes çağrısı yapmıştı. Türkiye’nin “bekle gör” taktigi izlediği bu ateşkes açıklaması sonrası sahadaki sıcak çatışmalar büyük ölçüde durmuştu. UUH içinde Trablus’ta ekonomi, yolsuzluk gerekçeli protestolar, şiddet olaylarıyla birlikte İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın Ankara’dayken Sarraj tarafından görevden alınması ve bir süre sonra görevine iade edilmesini de içeren bir iç çalkantı yaşanmıştı.
Trablus ve Tobruk merkezli tarafların Fas’ta bir araya gelmesinin ardından Sarraj, oluşturulacak yeni hükümet için ekim ayı sonunda görevi bırakma niyetini açıklamıştı.
YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ
Sarraj’ın istifa kararı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Böyle bir gelişme bizler için üzücü olmuştur. Sarraj’ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın işaret ettiği görüşme dün Ankara’da gerçekleşti. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, Milli Savunma Bakanı Akar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Akar’ın iki ülke arasındaki tarihi dostluk bağlarına vurgu yaptığı belirtilirken Libya’ya verilen askeri, güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerinin süreceğini söylediği kaydedildi. Bakan Akar’ın, Libya’da istikrarın sağlanması için Türkiye’nin gayret göstermeyi sürdüreceğini dile getirdiği bildirildi.
Kritik gelişmelerin yaşandığı Libya’dan son dönemde Türkiye’ye yoğun ziyaret trafiği dikkat çekiyor. Meşri, 28 Ağustos’ta da Türkiye’ye gelmiş, Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Akar’la görüşmüştü. Fas’ta Libya’daki taraflar arasındaki görüşmelerin başladığı 6 Eylül’de Sarraj da İstanbul’da Erdoğan’la görüşmüştü. UUH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik de 15 Eylül’de Ankara’da temaslarda bulunmuştu.
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