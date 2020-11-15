UUH’yle ittifak vurgusu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı, Ankara destekli Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar-Nemruş görüşmesi İstanbul’da yapıldı. Görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilirken Akar’ın Nemruş’a “Türkiye’nin Libya’da siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin amacının; toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu” söylediği bildirildi.
Akar’ın ayrıca “Türkiye’nin Libya’ya verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya’nın desteklediğini” aktardığı kaydedildi. Libya’da Trablus merkezli UUH ile Tobruk merkezli Hafter güçlerinin geçen ay BM arabulucuğunda kalıcı ateşkes üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından kurdukları ortak askeri komiteyle ülkedeki yabancı askerlerin durumunun değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan“UUH’nin talebi devam ettiği sürece Libya’da bulunmaya devam edeceğiz”açıklaması yapılmıştı.
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