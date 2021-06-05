Üvey babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında

05 Haziran 2021 Cumartesi, 11:06

Antalya'da, 6 yaşındaki E.S.C.'nin, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Turgay K.'nin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü. Komşuları Şerife G.’nin, E.S.C.’nin olayı anlattığı arkadaşına ait ses kaydıyla polise başvurmasının ardından gözaltına alınan anne R.Ç. ile Turgay K. serbest bırakıldı.

E.S.C., arkadaşlarına, annesi R.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşayan Turgay K.’nin 3 yıldır cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

Küçük kızın arkadaşlarından biri, ailenin komşusu Şerife G.'ye yaşananları iletti. Bunun üzerine Şerife G., çocuğun söylediklerini ses kaydına alıp, polise gitti.

Şerife G.'nin aldığı ses kaydında, E.S.C.'nin arkadaşı, şunları söyledi:

"E.S.C., bana babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ağladığını, ancak yine de dayandığını söyledi. Bana, 'Polisi arayın, babamı şikayet edin' dedi. Sesini çıkardığı zaman babası dövüyormuş. Annesi tekstil işinde çalıştığı için tatil zamanlarında annesinin olmadığı zamanlarda bunu yapıyormuş. 2- 3 yaşından beri yapıyormuş."

ANNESİ 'YALAN SÖYLÜYOR' DEDİ

Şikayet üzerine polis, Turgay K. ile R.Ç.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.S.C. de ses kaydında arkadaşına anlattığına benzer bir ifade verdi.

Anne R.Ç. polisteki ifadesinde, eşinin böyle bir şey yapmadığını, çocuğunun yalan söylediğini iddia etti.

R.Ç. ifadesinin ardından serbest kalırken, Turgay K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.S.C., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

'KIZI YAPTIKLARINI ANLATTI, ANNESİ YANINDAN KOVDU'

Yaklaşık 2 yıldır E.S.C.'nin emanet edildiği komşu Şerife G., çocuğun annesine gidip olayı anlattığını da belirterek,

"Annesi söylediklerimi kabul etmedi. Kocasının kızına 1 yaşından beri evladı gibi baktığını söyledi. Kız da babasının kendisine yaptığını anlatmaya başladı. Annesi o an kızını kovarak, odasına gitmesini istedi. Benden de kimseye söylemememi istedi. 2 saat sonra beni aradı ve kocasının Kuran üzerine yemin ederek böyle bir şey yapmadığını söylediğini haber verdi" diye konuştu.

R.Ç.'nin komşuları, ailenin 8 yaşındaki oğlunun da babaannesinin yanında kaldığını, ailenin 5 yıldır da aynı mahallede oturduğunu söyledi.