UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz
Adalet Bakanlığı tarafından hizmete alınan idari para ve trafik cezalarına Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden itiraz işlemi ilgi gördü. Kesilen cezalara UYAP üzerinden 8 ayda 13 bin 660 itiraz yapıldı.
Adalet Bakanlığı 20 Aralık 2019’da UYAP üzerinden sunduğu Avukat Portal ve Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti.
Uygulamanın başladığı 20 Aralık 2019’dan bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP’ta Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden yapıldı.
İtirazların 8 bin 16’sı trafik cezalarından, 5 bin 644’ünü de idari para cezalarından oluşuyor.
İTİRAZLAR NASIL YAPILIYOR?
Kullanıcılar Avukat Portal veya Vatandaş Portal’a elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz sekmesini seçerek tevzi et butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor.
Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek.
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