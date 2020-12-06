Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!

06 Aralık 2020 Pazar, 16:37

"Koronavirüsle mücadele" adına cadde ve sokakları deterjanlı suya boğarak yapılan temizlik faaliyetleri, bilim insanlarının uyarılarına rağmen durmuyor.

AKP'li Nevşehir Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen cadde ve sokakların foşur foşur yıkanması sokağa çıkma kısıtlamasıyla bir kez daha yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Daha önce yaptıkları temizlik çalışmasını sosyal medyada “foşur foşur yıkadık” şeklinde paylaştıklarında büyük beğeni toplandığını, benzer uygulamanın kış mevsimi öncesinde yapmak istediklerini söyledi. Arı, “Nevşehir’de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz. İnsanların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerindeyken temizlik yapmak istedik. Temizlik her zaman iyidir. Temizlikle birlikte şehir güzelleşiyor. Bunun bir de nüktedanlık tarafını kullanıp foşurdatacağız ve foşurdatmaya devam edeceğiz. Biz, foşurdattık, yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer buldu yer buldu. Sonra farklı belediyeler de benzer uygulamalar yaptı. Yine Nevşehir’de uygulamayı başlatıyoruz” dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde de hafta sonu kısıtlamasında boş kalan sokaklar, belediye ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkandı. İlaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla cadde, sokak ve meydanları detaylı olarak yıkayan ekipler çalışmalarını gün boyu sürdürecek.

Bilim insanları ve çevre örgütleri, salgına karşı dezenfeksiyon adı altında yapılan bu işlemlerin ağaç köklerini kuruttuğu, bakteri ve mikroorganizmaları öldürdüğü ve ekosistemi bozduğu uyarıları yapıyor.







