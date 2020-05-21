Üyesi gözaltına alınan CHP’den ilk açıklama

21 Mayıs 2020 Perşembe, 21:47

İzmir’de dün bazı camilerin merkezi ses sistemi kullanılarak hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısı çalınmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Olayın sorumluları bulunamadı ancak görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir bugün gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Anayasamız, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” der. Hem Anayasamızdan hem Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden aldığımız görevle; her zaman savunduğumuz ve bugün daha da sıkı sıkıya sarılmamız gereken ilke laikliktir!" dedi.

CHP'nin dün olduğu gibi bugün de siyasetin camiye, adliyeye ve kışlaya girmemesi gerektiğini savunduğunu vurgulayan Bakan, "Bugün, fetvalarıyla camileri AKP’nin siyasi kürsüsüne çeviren Diyanet’in izlediği politikalara nasıl karşıysak, İzmir’de cami hoparlöründen siyasi bir marşın çalınmasına da aynı ilke ve değerler gereği karşıyız. Öte yandan; unutulmamalıdır ki, “Minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız müminler asker” dizeleri hem Erdoğan’a siyasi yasak getirmiş hem de Türk demokrasisinde tartışmalı adımların önünü açmıştır. Cami minarelerinden siyasi bir marşın yayınlanması ise camilere siyaseti sokmanın demokrasiye ne kadar zarar verdiğini bir kez daha kanıtlamıştır. İdeolojisini okuduğu şiirden alan, iktidarı boyunca cami ile siyaseti birbirinden ayırmayan siyasi iktidarın bu çirkin provokasyon üzerinden verdiği tepkileri samimiyetsiz buluyor, hedefine yine partimizi koymasını ise ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

'İBADET YERLERİNDE SİYASET YAPILMASIN'

"Madem AKP camiye ‘siyasetin girmesinden’ bu kadar rahatsız oldu… O zaman 18 yıldır partisinin kürsüsü olarak kullandığı camilerden ve Diyanet’ten elini çekilmelidir. Aksi takdirde AKP’nin verdiği bu tepki siyaseten 'ev sahibi rahatsız oldu'dan öteye geçmez." diyen CHP'li Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

İdeolojisinin ne olduğuna bakmaksızın ibadet yerlerinde siyaset yapılmasının karşısındayız. Çünkü bizim ideolojimiz de ilkelerimiz de değerlerimiz de bunu gerektirir.