Uygunsuz ürün üretenlere 43.6 milyon TL ceza
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde yapılan denetimler sonucu uygunsuz bulunan 2 bin 798 ve güvensiz bulunan 525 ürüne toplamda 43.6 milyon TL ceza verildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı.” dedi.
Bakan Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.
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