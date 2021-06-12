Uyku felci nedir? Uyku felci neden olur?

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:00

Uyku felci, birçok insanın en az bir kere deneyimlediği bir rahatsızlık olarak biliniyor. Kişilerin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen uyku felci, halk arasında karabasan olarak da biliniyor. Peki başlıca nedenleri arasında, uykusuzluk, uyku düzeninde değişiklikler, anksiyete gibi sorunlar ve kalıtsal problemler olan uyku felci nedir? Belirtileri nelerdir? Uyku felci neden olur?

UYKU FELCİ NEDİR? NEDEN OLUR?

Uyku felci, fizyolojik olarak, REM atonia olarak da bilinen REM uykusu sırasında oluşan normal felç ile yakından ilgilidir. Uyku felci beyin REM durumundan tamamen uyanık duruma geçse de beden felcinin devam etmesi durumunda oluşur. Bu durum, kişinin bilincinin tamamen açık olmasına rağmen hareket edememesine sebep olur. Ayrıca bu durum ile birlikte hipnopompik sanrılar olabilir.

REM uykusu sırasında vücut derin uykuda olur ve zihinde rüyalar görülür. Rüya sırasında vücudumuzu hareketsiz tutmak için beyin, kaslarımızı kontrol etmemizi engeller. Eğer REM uykusu sırasındaki döngü sona ermeden uyanılırsa bilinç açılır fakat vücut halen kontrolümüzde değildir, yani yeni uyanmış olsak da vücut hareket edemez.

UYKU FELCİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyku felcinin başlıca belirtisi uyanma öncesi veya uyuma öncesi görülen kısmı veya geçici iskelet kası felcidir. Diğer bir deyişle, bir kişinin uykuya dalarken veya uyanırken hareket edememesi veya konuşamaması hissidir. Uyku felci ile birlikte hipnopompik sanrılar olabilir. Bu halüsinasyonlar işitsel, dokunsal ve/veya görsel olabilir. Uyku felci kişi tekrar REM uykusuna dönmeden önce veya tamamen uyanmadan önce birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir.

Uyku felci genellikle 14-17 yaş aralığında ilk kez deneyimlenir. Dünya nüfusunun yüzde 40’ında uyku felci görülür.

UYKU FELCİ NASIL ENGELLENİR?

Stressiz bir uyku, uyku felcini engellemede en önemli yöntemlerden biridir. Bilinmeyen ilaçlar ve uyku düzensizliği ise uyku felcini tetikleyen etkenler arasında yer alır. Uyku felcini engellemek için yan şekilde yatmak bir çözüm olabilir. Vücudunuzda tek bir noktaya odaklanıp kendinizi hareket ettirebilirseniz uyku felci sona erecektir.