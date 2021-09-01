Uyku tüyolarını paylaşan doktor sosyal medyada gündem oldu
Bir doktor, aralarında 'hızlı uykuya dalmayı' da içeren bir dizi basit "vücut tüyosu" paylaştıktan sonra sosyal medya platformu TikTok'ta viral oldu. Video 2,6 milyondan fazla kez görüntülendi.
Dr. Anthony Youn, Instagram'da 795 bin ve TikTok'ta 4,9 milyondan fazla takipçisiyle sosyal medyada tanınan bir plastik cerrah. 48 yaşındaki doktor, videosunda kendisine gelen kişilerdeki yaygın şikayetleri yansıtmak için bir dizi senaryo canlandırıyor.
Birinde, geceleri uykuya dalmakta zorlanan biri gibi davranıyor. Ameliyat kıyafeti giyen Dr. Youn, izleyicilerine uyumadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemeyi denemelerini öneriyor.
Doktor, "Bu, uykuya dalmanızı sağlayacak triptofan içerir" diye ekliyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; triptofan bir amino asit ve önceki çalışmalar vücutta hem serotonin hem de melatonini artırabildiğini, bunun da vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olduğunu saptamıştı.
Pek çok kişi videoya yer fıstığı alerjisi nedeniyle fıstıksız bir çare isteyerek yanıt verdi.
Dr. Youn bir alternatif sunmasa da, aralarında süt, konserve ton balığı ve yulafın da olduğu bazı besinler triptofan açısından zengin. Dr. Youn videoda stres seviyelerinin nasıl azaltılacağına dair de bazı ipuçları paylaştı.
Doktor şu tavsiyede bulundu:
"Gözlerinizi kapatmayı deneyin, sonra dörde kadar sayarak nefes alın, ardından sekize kadar sayarak nefes verin. Bunu birkaç kez yapın ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz."
Ayrıca "uyumuş" kol olarak da bilinen kol uyuşması yaşayanlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Dr. Youn'a göre "birkaç kez kafanızı iki yana sallamayı" denemeniz gerekiyor. Doktor, "Bu boynunuzu gevşetecek ve kolunuzun hayata dönmesini sağlayacak" dedi.
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