UYP’de açık 365 milyar dolar oldu

Merkez Bankası’nın “Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri, Ağustos 2020” raporuna göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2019 sonuna göre yüzde 10.2 azalışla 227.4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 1 azalışla 592.2 milyar dolar oldu. Buna göre net UYP açığı 344.7 milyar dolardan 364.8 milyar dolara çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 02:00
UYP’de açık 365 milyar dolar oldu
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Yükümlülükler kapsamında yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34.8 azalışla 21.2 milyar dolar, yine bu kesimin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63.6 azalışla 5.6 milyar dolara indi.


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