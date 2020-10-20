UYP’de açık 365 milyar dolar oldu

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Yükümlülükler kapsamında yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34.8 azalışla 21.2 milyar dolar, yine bu kesimin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63.6 azalışla 5.6 milyar dolara indi.