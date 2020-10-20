UYP’de açık 365 milyar dolar oldu
Merkez Bankası’nın “Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri, Ağustos 2020” raporuna göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2019 sonuna göre yüzde 10.2 azalışla 227.4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 1 azalışla 592.2 milyar dolar oldu. Buna göre net UYP açığı 344.7 milyar dolardan 364.8 milyar dolara çıktı.
Yükümlülükler kapsamında yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34.8 azalışla 21.2 milyar dolar, yine bu kesimin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63.6 azalışla 5.6 milyar dolara indi.
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