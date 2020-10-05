Uyuşturucu baronu Zindaşti için ağırlaştırılmış müebbet istendi, 5 polis şüpheliler arasında
Başsavcılık, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, 14 adamı ve Emniyet’ten bilgi sızdıran 3 eski polis hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” iddiasının da olduğu 20’yi aşkın suçtan dava açtı. Zindaşti’nin örgüt lideri olarak geçtiği iddianamede eski AKP Milletvekili Prof. Burhan Kuzu’nun da adı geçiyor. Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı haberin ardından Zindaşti, “Kaçacak değilim” demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, adamları ve Emniyet’ten bilgi sızdıran emekli ve görevde olan bazı polisler hakkında “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “tasarlayarak kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “adli görevi kötüye kullanmak” suçlamalarının içinde olduğu yaklaşık 20 suçtan dolayı iddianame düzenlendi. Zindaşti hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun da ismi yer aldı.
‘KUZU’YU ARAYACAĞIM’
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu öne sürülen Çetin Koç’un 4 Mayıs 2016’da Dubai’de öldürülmesi, medya patronu İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile Kuveytli ortağı Muhammed el Muhtari’nin 30 Nisan 2017’de Maslak’ta öldürülmesi ve Zindaşti’nin kızının öldürülmesine ilişkin firari olarak aranan İlhan Ünğan’ın 7 Nisan 2019’da Bağdat Caddesi’nde öldürülmesi olaylarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan 152 sayfalık iddianamede 20 şüpheli yer alırken Zindaşti örgüt lideri olarak tanımlandı. Halen polislik görevini sürdüren E.K. ile emekli polisler Ergül K., F.Y., G.K. ve G.G. şüpheli olarak yer aldı.
Sarıyer’de 25 Mart 2016 tarihinde, Zindaşti ve Ömer Erdal Akkartal arasındaki çatışma sonrası alınan ifadelerde eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’nun da ismi geçiyor. Zindaşti’nin yeğeni Emel Dereli, ifadesinde, çatışmanın Aliye Uzun isimli şahsın, dayısı (Zindaşti) ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyasından paylaşması üzerine çıktığını ifade etti. Dereli ifadesinde, “Dayım ‘Fotoğrafı paylaştı bana şantaj yapıyor, ben Burhan Kuzu’yu arayacağım, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı’nı arayarak Aliye’nin yaptığının ayıp olduğunu söyleyeceğim. Sen de Aliye’yi ara, eşim ile sorun yaşayacağımı söyleyip fotoğrafı kaldırmasını söyle’ dedi. Ben de dediği yönde Aliye’ye mesaj attım” dedi. Bağdat Caddesi’nde geçen yıl nisan ayında öldürülen İlhan Ünğan’a ilişkin yürütülen soruşturmanın da yer aldığı iddianamede konuya ilişkin Zindaşti’nin firari avukatı şüpheli İlker Dağlı’nın savcıya mail attığı bilgisi de yer aldı. İddianamede şüpheli olarak yer alan firari avukat Dağlı gönderdiği mailde, “Tetikçi olduğu iddia edilen kişilerle hiçbir zaman bir yerde görüşmedim. Bu kişilerin eğer var ise hakkımdaki asılsız beyanlarının; yalan beyan olduğunu ve rahatlıkla her aşamada aksinin ispatının mümkün olduğunu belirtmek isterim. Ben olay tarihi öncesi ya da sonrasında Maslak ya da başka bir semtteki AVM yahut benzeri herhangi bir yere gitmedim. Aracında parmak izimin çıktığı konusundaki iddia da tamamen asılsızdır, mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.
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