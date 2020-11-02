Uzak dünyaların yakınları...
İsmail Birateş’in, Türk Şiirinin iki ustasının ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer verdiği incelemesi Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet - Uzak Dünyaların Yakınları; bir belgesel anlatı olmanın ötesinde ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor.
Nâzım Hikmet’in yayımlanan ilk şiirini Yahya Kemal niçin düzeltmişti?
Nâzım Hikmet’in yazdığı Mevlâna şiirini dinleyen Mevlevîler en çok neye şaşırmışlardı?
Fransız kültürü hayranı Yahya Kemal’i ülkesinin kültürüne döndüren şey neydi?
Mustafa Kemal, Meclis’teki buluşmada Nâzım Hikmet’e hangi tavsiyede bulunmuştu?
Yahya Kemal, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım ile nasıl bir aşk yaşamıştı?
Yahya Kemal, “Nâzımcığım hapiste” diye gözyaşı döktüğü halde, affı için neden destek olmadı?
İsmail Birateş’in, Türk Şiirinin iki ustasının ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer verdiği incelemesi Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet - Uzak Dünyaların Yakınları (Remzi Kitabevi); bir belgesel anlatı olmanın ötesinde ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor.
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