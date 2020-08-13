Uzaklaştırma kararı vardı: Eski eşinin evine balkondan tırmandı, boğarak öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde, boşandığı eski karısını boğarak öldüren zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da karakola giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmandI eve girdi ve eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.
KORUMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Eski eşiyle 2 sene önce ayrıldığı öğrenilen Aykut H.'nin Gizem Filiz'i daha önce de rahatsız etmesi sebebiyle koruma kararı alındığı ve şüphelinin uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in annesinin olay anında Filiz'in çocuklarıyla beraber Manisa'da olduğu bildirildi. Kızının ölüm haberini alan acılı anne, torunlarıyla birlikte geldiği evde gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı" diye haykırdı.
"SENİ BAŞKASINA YAR ETMEYECEĞİM" DİYE RAHATSIZ ETMİŞ
Öte yandan, zanlının, eski eşine daha önceden "Seni başkasına yar etmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edildi. Gizem Filiz'i tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı yediremedi kendisine. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Elimizde büyüdü kızımız, çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" dedi. .
Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Aykut H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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