Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi

10 Ağustos 2021 Salı, 00:00

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların yakın mesafede daha uzun süreler çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Op. Dr. Mitat Altuğ, bu durumun özellikle yakın görmeyi daha çok etkileyen hipermetropik kırma kusuru olanlarda gözlerde yorgunluk belirtilerine yol açabileceğini belirtti. Op. Dr. Altuğ, “Gözlerde ağrı, baş ağrısı ve okuma dahil yakın çalışma ile ilgili faaliyetlere karşı tahammülsüzlük bu belirtilerden bazılarıdır. Ayrıca gizli hipermetropi olarak bilinen ve damlalı muayene sonucu ortaya çıkarılabilen yüksek bir kırma kusuru varsa uzun süre yakına odaklanarak ekrana bakılması çocuklarda gizli olan göz kaymasını belirgin hale getirebilir” diye konuştu.

“2020’DE MİYOPİ SIKLIĞI ARTTI”

Gelişim çağındaki yaş grubunda, uzun süreli yakın mesafelere odaklanarak bakılmasının ‘miyopi’ denilen göz kırma kusurlarına zemin hazırladığını ifade eden Op. Dr. Altuğ, “Çin'de yapılan yaşları 6 ila 8 değişen 120 bin çocuk üzerindeki araştırma sonuçlarına göre; 2020 yılında miyopi görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda ise 1,4 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu artışın temel sebepleri arasında bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi dijital ekranların çok erken yaşlarda ve uzun süreli olarak kullanımının yanı sıra, gün içinde açık havada geçirilen zamanın kısalmış olması önemli yer tutmaktadır” dedi.

Sürekli akıllı cihazlara bakmanın göz kırpma refleksini azalttığını vurgulayan Op. Dr. Altuğ, bu sebeple gözün açık kalma süresinin arttığını ve buna bağlı olarak da göz kuruluğunun ortaya çıkabileceğini söyledi.

EKRAN MESAFESİ 60 SANTİMETREDEN YAKIN OLMAMALI

Göz sağlığı açısından bakıldığında , bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet kullanımını üç yaşına kadar olan çocuklar için önermediğini vurgulayan Op. Dr. Altuğ, “Bu cihazların 4-6 yaş arasındakiler için günlük otuz dakikadan fazla kullanılmaması, İlkokul çağında günde en fazla bir saat kullanılması ve on yaşından itibarense günde iki saate kadar kullanılması kabul edilebilir diyebiliriz” açıklamasını yaptı.

Op. Dr. Altuğ şunları söyledi:

“Göz sağlığının korunması için telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında ekran mesafesini 60 santimetreden daha yakına taşımamalıyız. Gözlerimizin yakın uyumdan kurtulması için mutlaka yarım saatte bir dinlendirilmesi ve bu süreçte en az 6 metrelik mesafeye , mümkünse de ufuk çizgisine bakılması önerilmektedir. Okul çağı çocuklarında akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı gibi dijital ekran zamanı günde en fazla 2-3 saatle sınırlı tutulmalıdır. Ancak pandemi döneminde ne yazık ki bu süreler aşılmaktadır. En azından akıllı cihazların çevrim içi eğitim dışında oyun oynamak amacıyla kullanım sıklığına sınırlama getirilmelidir. Aksi takdirde gözlerde kırma kusurları ve hatta göz kayması vakalarında artış olabilmektedir. Ekran aydınlatması optimum düzeyde olması, çok aydınlık olmaması önemlidir. Odanın ışığı çok fazlaysa biraz azaltın. Pencereden bilgisayar ekranına yansıma oluyorsa gerekli önlemlerle bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Ekran başında oturuş pozisyonunuz dik ve rahat olmalıdır. Ekran üst sınırı göz seviyenizin biraz altında olmalıdır.”

“ŞAPKA VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILMALI”

Yapılan araştırmalara göre günde 2 saat açık havada zaman geçiren ve doğal güneş ışınlarına maruz kalan çocuklarda miyopik kırma kusuru daha yavaş ilerlediğini belirten Op. Dr. Altuğ, “Ayrıca dış ortamda geçirilen zaman çocukların daha çok uzak mesafelere bakmaları ve gözlerini dinlendirmeleri için de fırsat sunmaktadır. Ancak güneş ışınlarından gelen ultraviyole ışınlarına bağlı uzun dönmemde gelişebilecek göz hasarı riskini azaltabilmek için şapka ve güneş gözlüğü takılmasına dikkat edilmelidir. Son olarak ekran karşısında iken gözlerimizi nemli tutabilmek için bilinçli olarak sık sık göz kırpılması ve gerekli durumlarda da yapay gözyaşı damlaları kullanılması tavsiye edilmektedir” dedi.

ÇOCUKLARIN GÖZ MUAYENESİ AKSATILMAMALI

Her doğan çocuğun yaşamının ilk altıncı ayında detaylı bir göz muayenesinden geçmesini öneren Op. Dr. Altuğ son olarak şunları söyledi:

“Bu sayede göz tembelliği yapabilecek birçok durum ve önemli göz rahatsızlıkları saptanabilmektedir. Ayrıca her çocuk ilkokula başlamadan önce ve sonrasındaki okul yıllarında da en az yılda bir kez göz muayenesi olmalıdır. Ancak belirlenmiş bir sorun veya risk faktörü mevcut olduğu takdirde daha sık aralarla da takip önerilebilir. Pandemi döneminde ise çocukların muayene sıklığı elimizde olmadan uzamış bulunmaktadır. Ancak pandemi tedbirleri dahilinde bu kontrolleri aksatmamaya gayret etmeliyiz. Aksi takdirde bu gecikmelerden dolayı birçok olumsuz durumla karşılaşabilmekteyiz.”