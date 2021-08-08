Bebeklerde K vitamini eksikliğine dikkat!
Düşük K vitamini seviyeleri, kontrolsüz kanama riskini artırabilir. Yetişkinlerde K vitamini eksiklikleri nadir olmakla birlikte yeni doğan bebeklerde çok yaygındır. Yeni doğanlar için tek bir K vitamini enjeksiyonu standarttır. K Vitamini ayrıca kan inceltici ilaçların aşırı dozunu önlemek için kullanılır. Peki K vitamini nedir? Bebeklerde K vitamini eksikliği neden olur?
Aşırı kanamaları önlemek için kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan K vitamini, diğer birçok vitaminin aksine, tipik olarak bir besin takviyesi olarak kullanılamamaktadır. Çünkü K vitamini aslında bir grup bileşiktir ve bu bileşiklerin en önemlileri K1 ve K2 vitaminidir. K1 Vitamini çoğunlukla filokinon bitkilerden yani yeşil yapraklı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini (menakinon), büyük ölçüde et, peynir ve yumurtadan elde edilir ve bakterilerden sentezlenir. Her iki alt türü de vücutta benzer şekilde çalışmaktadır.
K vitamini, kan pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Pıhtılaşma, vücudun hem içinde hem de dışında aşırı kanamayı önlemeye yardımcı bir işlemdir. Pıhtılaşma sürecinde işe yarayan proteinleri üretmek için vücudun K vitaminine ihtiyacı vardır. K vitamini eksikliği olan kişilerin vücudunda bu protein yeterli değildir.
BEBEKLERDE NADİR GÖRÜLÜYOR
Bebeklerde - yetişkinlerde K vitamini eksikliği nadirdir çünkü yenilen yiyeceklerin çoğu yeterli miktarda K1 içerir ve vücut kendi başına K2 yapar. Ayrıca vücut mevcut K vitamini kaynağını geri dönüştürmede de iyidir. İçinde olunan belli koşullar ya da kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak, besinlerle beraber alınan miktarın yeterli olmaması, vücutta üretiminde problem olması gibi nedenlerle K vitamini emilimi ve oluşumu yetersiz kalabilir. K vitamini eksikliği, kanama bozuklukları ile kendini göstermektedir. Bebeklerde karşılaşılan K vitamini eksikliğinde dışarıdan vitamin takviyesi verilmesi gerekebilir.
HANGİ BESİNLER K VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİNDİR?
K vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve tereyağı, zeytinyağı gibi yağlarla bir arada tüketmek emilimini arttırır.
- Ispanak, pazı, brokoli, karnabahar, pancar yaprağı, maydanoz, kuşkonmaz, kekik, fesleğen, taze soğan, marul, lahana, bezelye, domates, kereviz taze fasulye gibi sebzeler
- Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, sakatatlar
- Nar, kivi, böğürtlen, çilek, avokado, incir gibi meyveler
- Fındık, ceviz, kaju, pikan cevizi gibi kuru yemişler
K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?
Besinler beraberinde K vitamini alınmamasının yanı sıra birçok farklı nedenden ötürü gelişebilen bir problemdir.
- Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı
- Antibiyotik kullanımı vücutta üretilen K vitamini miktarının
azaltılmasında rol oynar
- K vitamini yönünden yetersiz bir beslenme planının
uygulanmasına bağlı olarak
- Vücutta besinlerle alınan yağların emiliminde bozukluklara
neden olan hastalıklar
- Çölyak, Crohn ve ülseratif kolitgibi inflamatuar bağırsak
hastalıklarına bağlı olarak
- Karaciğerve safra yollarına ilişkin rahatsızlıklar
- Kistik fibrozis
- Bağırsakların belli bir kısmının çıkarılmış olması
Yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinde rol oynayan
nedenler:
- Anne sütünün K vitamini bakımından yeterli olmaması
- K vitamininin anne plasentasından bebeğe doğru bir şekilde
geçmemesi
- Yenidoğan bebeklerde yaşamın ilk döneminde vücut tarafından
K2 vitamini üretememesi
- Yenidoğan bebekte yaşamın ilk döneminde karaciğerin yeterli
ölçüde kullanılamıyor olması
K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
K vitamini eksikliğinin en karakterize belirtisi aşırı
kanamadır. Kesik ve yara gibi yüzeysel durumlar haricinde meydana gelebilecek
kanamalar olabileceğini göz ardı etmemek gereklidir.
K vitamini eksikliğinde görülebilecek diğer belirtiler:
- Ciltte kolay çürüme
- Tırnak altlarında meydana gelen pıhtılar
- Vücut mukoza zarında meydana gelen kanamalar
- Koyu renkli ve kan içeren dışkı
Bebeklerde K vitamini eksikliği belirtileri:
- Göbek kordonu bölgesinde meydana gelen kanama
- Deride morarma
- Diş etlerinde kanama
- Yüzde, ciltte burunda, sindirim sisteminde veya vücudun
farklı bir bölgesinde kanama meydana gelmesi
- Sünnet edilen bebekte geç iyileşme ve kanama sorunları
- Ani beyin kanamaları
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